Publicado 16/05/2022 20:34

Duque de Caxias - Para comemorar o Dia Internacional da Enfermagem, celebrado na última quinta-feira, a Fundec organizou um evento na manhã de sábado (14), na Praça do Pacificador. A ‘Semana da Enfermagem 2022’, cujo tema foi “Ação e Saúde”, contou com a presença dos alunos do curso técnico em enfermagem de setes centros de ensino da Fundação que assistiram a palestras e apresentações teatrais.

Durante a celebração, foram abordados assuntos relativos à Covid-19, assim como a importância da amamentação, instrução básica de primeiros socorros, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. No local, foram oferecidos serviços de saúde como teste rápido de Covid-19, aferição de glicose, pressão arterial e aplicação de vacina contra a gripe (Influenza) para pessoas de grupos prioritários e idosos acima dos 60 anos de idade.