Publicado 13/05/2022 18:19 | Atualizado 13/05/2022 18:22

Duque de Caxias - O Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio, marcou também a abertura da 83ª Semana da Enfermagem, promovida entre os dias 12 e 20 de maio, pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

Na quinta-feira (12), as festividades começaram logo cedo, com um café da manhã servido para os diretores de Enfermagem da rede municipal de saúde, na Maternidade de Santa Cruz da Serra. Ainda pela manhã, a direção da UPH de Xerém prestou homenagem a sua equipe de enfermagem, com parabéns e um delicioso bolo para a comemoração.

Ainda na tarde da quinta-feira foi a vez da direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) prestar sua homenagem aos profissionais de Enfermagem. Das 14 às 16h, as equipes puderam participar de palestras, além de outras ações voltadas para a saúde e o bem-estar desses profissionais. Ao final do encontro aconteceu um momento de confraternização e agradecimento a todos Enfermeiros da unidade, pela dedicação e trabalho realizado para ajudar a salvar vidas.

Nesta sexta-feira (13) a programação da 83ª Semana da Enfermagem segue no município, com palestras e homenagens nas unidades UPH de Saracuruna e Imbariê.

Confira as próximas atividades programadas para a Semana da Enfermagem, promovida pelo Departamento de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde:

* UPH DE SARACURUNA:

- Dia 16/05

9h às 18h: Curso de PCR avançado

- Dia 18/05

9h: Palestra “Processo de Doação (Transplante de órgãos e tecidos) Chidott”

14h: Palestra “Qualidade de vida com foco na alimentação e atividade física (Controle de stress e depressão)”

Oficinas: Terapia Integrativa - auriculoterapia

- Dia 20/05

14h: Festa com Coffee break

* MATERNIDADE DE SANTA CRUZ DA SERRA

- Dia 17/05

8h30: Culto em ação de graças pelas vidas dos nossos profissionais da Enfermagem

9h: Apresentação violinista para equipe de enfermagem

10h: Cofee break

10h30: Serviço de massagem, limpeza de pele e auriculoterapia para os colaboradores

* HOSPITAL MUNICIPAL DUQUE

- Dia 17/05

9h30: Palestra “Hipertensão arterial e assistência sobre planejamento familiar”

*UPA SARAPUÍ

Dias 17 e 18/05

8h: Coffe Break, confraternização e atualização de cartão de vacina

* CRAESM DE XERÉM

Dia 19/05

15h: Cofee Break e confraternização com profissionais de Enfermagem

*HOSPITAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO

- Dia 20/05

9h: Palestra “Benefícios da Pandemia … Olhar atrás da Superação”

Ações: •Massagem relaxante •Sorteio de Brindes

(Parceiros: Mary Kay, Espaço Laser e Cresça Curso Livre de capacitação em Saúde)

* HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES

Dia do Técnico de Enfermagem

- Dia 20/05

10h: Abertura do Evento/ Composição da mesa

10h10: Síndrome de Brunout

11h: Participação especial - musicoterapia

11h30: Comissão de Ética de Enfermagem

12h: Resiliência, Competência e Determinação diante das mudanças

14h: Acupuntura

14h30: Quiz - Equipe NEP

15h A importância do enfermeiro na Classificação de Risco Obstétrico

15:30h A importância do NAF - Serviço Social