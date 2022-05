Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 11/05/2022 18:37

Duque de Caxias - Para marcar o Dia do Guia de Turismo, comemorado em 10 de maio, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) lançou o projeto “Famtour”, voltado para guias de turismo do município.

O projeto, que conta com apoio de organizações parceiras, tem como objetivo promover o turismo em Duque de Caxias por meio de visitas técnicas aos principais atrativos do município, a fim de que os guias de turismo possam conhecer e divulgar os espaços e equipamentos turísticos da cidade.

A primeira edição do Famtour acontece na sexta-feira, 20/05, e as vagas são limitadas. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 16 de maio, acessando o formulário pelo link: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/famtour.html

Para participar do Iº Famtour, o guia de turismo deverá preencher o formulário, anexando os documentos solicitados. A SMCT informa que as vagas serão preenchidas levando em conta os seguintes critérios de prioridade:

1 - Guias de turismo moradores de Duque de Caxias (Deverá anexar comprovante de residência)

2 - Guias de turismo moradores de municípios participantes da Instância de Governança Regional Baixada Verde (Deverá anexar comprovante de residência)

3 - Que tenha atuação no município de Duque de Caxias.

4 - Sorteio.

Caso seja contemplado, o participante inscrito para o Iº Famtour, receberá e-mail de confirmação, com o roteiro das visitas.

Mais informações podem ser solicitadas, através do e-mail: [email protected]