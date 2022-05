Gestores de saúde de Duque de Caxias participam de encontro - Divulgação

Publicado 10/05/2022 22:49

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Humanização, realizou na sala de estudos do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), mais um encontro mensal com representantes do Departamento de Atenção Básica (DAS), Departamento de Atenção Básica (DAB), Departamento de Enfermagem (DENF), Departamento de Atenção Primária (DAP), UPA Sarapuí, UPA Beira Mar, HMMRC, Maternidade Santa Cruz da Serra e das seis Unidades Pré Hospitalares (UPHs) do município.

Duas pautas foram destaque na reunião: a apresentação, feita pela subsecretária municipal de Fiscalização da SMS e diretora da Maternidade de Santa Cruz da Serra, Dra Clara Carvalho, mostrando gráficos, funcionalidade e cartografia da maternidade municipal; e a apresentação do relatório de funcionalidade da UPA Lafaiete, feita pelo diretor de Enfermagem da unidade, Robson Cristian de Oliveira.

Os encontros mensais têm como objetivo melhorar a qualidade do atendimento na rede municipal de saúde de Duque de Caxias, de acordo com a Política Nacional de Humanização. Para obter mais informações sobre a agenda das reuniões, os representantes das unidades de saúde devem entrar em contato com Amélia Purcino, Suzi Faria ou Vera Mansera, no Departamento de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde.