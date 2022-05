Caxias abre inscrições gratuitas para oficina de desenho - Divulgação

Caxias abre inscrições gratuitas para oficina de desenhoDivulgação

Publicado 10/05/2022 22:37

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) está com inscrições abertas, até o dia 31 de maio, para o processo avaliativo da Oficina de Desenho e Colorização Digital. As aulas, ministradas pelo artista gráfico e quadrinista Cristiano Ludgerio, acontecem na Biblioteca Municipal de Jardim Primavera, localizada na Av. Jornalista Moacyr Padilha, s/nº (próximo a Prefeitura de Duque de Caxias).



A Oficina de Desenho Digital e Colorização Digital visa o aprendizado do aluno interessado em utilizar meios digitais para desenhar e colorir desenhos, por meio de programas gráficos de arte ou manipulação de imagem e com mesa digital. Serão utilizados os programas: Krita, o Clip Studio Paint e o Photoshop. Os candidatos devem ter 12 anos ou mais, noção básica de desenho e ser morador do município de Duque de Caxias.

Serão formadas 8 turmas, divididas para os meses de Junho (com início em 07/06) e Julho (com início em 05/07). As aulas acontecem uma vez por semana, nas terças ou quartas, nos horários da manhã e da tarde. Cada aula terá duas horas de duração e o conteúdo programático inclui: - Apresentação e Iniciação aos Programas Gráficos - Desenho, Esboço e Arte-final - Estilos de luz, Sombras e Flater (cores bases) - Treinamento.



As inscrições devem ser feitas, até às 20h do dia 31 de maio, por meio do link: https://forms.gle/tH14C9AxKcy8Bg3T9

No ato da inscrição é importante fazer o preenchimento completo do formulário e incluir um desenho de próprio punho (feito no papel) para avaliação na seleção para a vaga. Para fazer a inscrição pelo formulário do Google é necessário estar cadastrado no Gmail.



Quem quiser mais informações pode fazer contato diretamente com o instrutor Cristiano Ludgerio pelas suas redes sociais. No instagram, em https://www.instagram.com/cristianoludgerio/ e também em https://www.instagram.com/capacomics/ .



SERVIÇO:

“Oficina de Desenho e Colorização Digital”

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT)

Inscrição: até às 20h do dia 31/05

link de inscrição: https://forms.gle/tH14C9AxKcy8Bg3T9

Aulas Presenciais: Biblioteca Municipal de Jardim Primavera (Av. Jornalista Moacyr Padilha, s/n – Jardim Primavera)