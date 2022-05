Prefeito de Duque de Caxias visita obras na cidade - Divulgação

Publicado 10/05/2022 22:20

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, visitou obras em andamento no município, realizadas por administração direta, em parceria com o Governo Estadual e com recursos federais. Na companhia do secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, e de técnicos da pasta, o prefeito visitou as obras das novas escolas municipais Zilda Arns Neumann, em Saracuruna, e a que está sendo construída no bairro Cangulo.



A primeira, localizada entre a Avenida Nelson Mauro e a Rua Belisário de Souza, tem área construída de 2.033m² e três pavimentos. A nova unidade terá 10 salas de aula, sala de professores, de recursos, informática, sala de orientação pedagógica e biblioteca, entre outros equipamentos, além de pátio coberto e quadra poliesportiva. A nova unidade vai absorver os 417 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, que estudam, hoje, em um prédio alugado.

A nova unidade do bairro Cangulo terá seis salas de aula, cozinha, refeitório, sala de recursos, sala dos professores, diretoria e secretaria. Atualmente, os 200 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, estudam em um espaço provisório próximo ao local da obra.



O prefeito Wilson Reis visitou também a futura sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-BF) da Baixada Fluminense, no bairro Jardim 25 de Agosto, que será equipado com tecnologia e serviços de inteligência para combater a violência; as obras de reurbanização da Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí, que terá áreas de lazer com quadras de vôlei, basquete, vôlei de praia, campo de futebol, academias de ginástica ao ar livre, parques infantis e arborização; e as obras de canalização do Canal Caboclo, no Centro da cidade, que vai receber pistas laterais e travessias no trecho de 960 metros e iluminação de led. Na Vila Ideal também será construída uma creche em uma área de 3.600 m².



A comitiva visitou ainda o Centro de Apoio Psicossocial Infantil Juvenil (CAPSIJ) que está sendo construído próximo ao Centro Municipal de Saúde e às obras de construção da Praça Ulisses Guimarães, em uma área de 1.624 m², onde, durante décadas, funcionou a 59ª Delegacia Policial, no bairro Jardim 25 de Agosto.