Prefeitura de Duque de Caxias limpa canal e constrói travessia para pedestres no Jardim GramachoDivulgação

Publicado 09/05/2022 18:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está promovendo a limpeza e o desassoreamento do Canal Rui Barbosa, no bairro Jardim Gramacho, no primeiro distrito. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil que está construindo também uma nova travessia de concreto armado para pedestres, na altura da Rua Tocantins e do Planetário.

Através do programa de urbanização dos bairros, a administração municipal enviou uma proposta de projeto de canalização do Canal Rui Barbosa ao Governo do Estado, parceiro em muitas obras na cidade, e solicitou também recursos para realização da obra.