Publicado 05/05/2022 16:10

Duque de Caxias - Em comemoração ao Dia das Mães, o Polo de Beleza Casa Dr. Tenório Cavalcanti, ligado a Fundec, aproveitou a data para realizar durante esta semana sessões de Dia de Beleza para as mães dos alunos de seus cursos. Elas estão tendo atendimento gratuito dos alunos dos cursos de manicure, pedicure, trança afro e cabeleireiro, entre outros. Com isso, eles colocam em prática o que estão aprendendo e ainda presenteiam suas mães com um tratamento de beleza.



Sueli Pinheiro, professora do Polo, afirma que é gratificante ver o resultado do trabalho desempenhado pelos alunos.

"É prazeroso ver nossos estudantes colocando em prática o que aprendem e deixando felizes pessoas tão especiais quanto às mães deles", concluiu. De acordo com a coordenadora do polo, Claise Maria, a ação proporciona um dia único entre os alunos e suas mães. "Eu e os professores ficamos muito felizes em fazer parte do crescimento profissional dos nossos alunos e em contribuir para estreitar a relação entre eles e suas mães", completou.

O Polo de Beleza Casa Dr. Tenório Cavalcanti passou recentemente por reformas em suas salas de aula e laboratórios, ampliando seu atendimento de 700 para 1.400 alunos, divididos em 23 cursos com 52 turmas. Ele está localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº, no Centro, em frente ao Terminal Rodoviário Dr. Plínio Casado. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 8h às 20h e no sábado de 8h às 12. Os cursos oferecidos são gratuitos e terão novas inscrições em junho.