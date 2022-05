Campanha Maio Amarelo em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 05/05/2022 11:06

Duque de Caxias - A Secretaria de Segurança Pública de Duque de Caxias realizou na Praça do Pacificador, no Centro da cidade, a primeira ação deste ano no município da Campanha Nacional Maio Amarelo, de conscientização quanto a prevenção de acidentes de trânsito. Membros da secretaria, agentes de trânsito e guardas municipais distribuíram material informativo e conversaram sobre a campanha com motoristas e pedestres que circulavam na região do semáforo da Avenida Leonel de Moura Brizola, em frente à praça. O evento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O tema da campanha deste ano é “Juntos salvamos vidas”.



“Esta é uma importante campanha de conscientização de nível nacional. Segurança no trânsito é um conceito básico, para motoristas e pedestres, que todos devem conhecer para se reduzir o número de mortos e feridos em acidentes em nossas ruas e estradas. Se não houver cuidado, um carro pode se transformar em uma arma”, afirmou o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.

O Secretário Municipal de Segurança Pública Roberto Gabriel de Souza falou sobre a importância de se disseminar informações sobre segurança no trânsito para reduzir as baixas em acidentes com veículos nas ruas e estradas.

“Procuramos usar ocasiões como esta para alertar a todos e transformar o maior número de pessoas possível em agentes multiplicadores de informação’, destacou.



As próximas ações da campanha irão ocorrer no próximo dia 11 na Praça da Mantiquira, em Xerém, e na Praça da Bandeira, na Vila São Luiz, no dia 25. Sempre das 8h às 12h.