Instituto Zeca Pagodinho, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/05/2022 14:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias finalizou o processo de revitalização do Instituto Zeca Pagodinho, da Fundec, localizado em Xerém. O polo ganhou melhorias estruturais, com computadores novos e instalação de ar condicionado nas salas. Também ganhou nova identidade visual, placas de identificação e murais de aviso.



O presidente da Fundec, Jonas Santana, falou sobre as melhorias que estão sendo realizadas nas unidades da fundação.

“Sempre buscamos oferecer uma estrutura de qualidade em nossos polos. São modificações como essas que possibilitam que nossos centros de ensino estejam sempre inovando e em perfeito estado, à disposição da população”, afirmou.



O polo oferece cursos online de alfabetização digital, empreendedorismo, introdução e fundamentos de Segurança Cibernética. Ele possui diversos cursos de informática, inglês e espanhol para crianças, jardinagem e paisagismo, maquiagem e design de sobrancelhas, assistente de barbeiro e auxiliar de cabeleireiro.



O Instituto Zeca Pagodinho fica na Rua Carlos Mateus, 54, em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias. O atendimento no local é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.