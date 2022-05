Águas do Rio realiza treinamento sobre manejo com animais peçonhentos - Divulgação

Águas do Rio realiza treinamento sobre manejo com animais peçonhentosDivulgação

Publicado 03/05/2022 14:52

Duque de Caxias - A Águas do Rio realizou um treinamento sobre manejo com animais peçonhentos. Durante o encontro, que aconteceu no auditório da sede da concessionária em Duque de Caxias, os colaboradores receberam instruções sobre como agir em situações de perigo, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, manejo de serpentes, além de orientações sobre primeiros socorros.



Clécio Rodrigues, técnico de segurança do trabalho, foi um dos participantes e avaliou o treinamento.

Águas do Rio realiza treinamento sobre manejo com animais peçonhentos Divulgação

“Tudo o que aprendemos aqui é muito útil, já que estamos suscetíveis a nos deparar com situações como essas em nosso dia a dia. A parte prática foi muito interessante. É satisfatório saber que a empresa se preocupa com a nossa segurança e nos prepara para todas as situações ”, ressaltou Clécio.



Para o instrutor da atividade, Paulo Cesar, adquirir informações sobre o assunto é fundamental para a prevenção de acidentes.

Águas do Rio realiza treinamento sobre manejo com animais peçonhentos Divulgação

"Abordamos questões sobre o que fazer em caso de picadas de insetos venenosos e onde procurar atendimento adequado. Esses animais são muito comuns na Mata Atlântica, mas podem aparecer na cidade, devido ao desmatamento e o crescimento dos municípios. Espaços com pouca ventilação são propícios para aranhas, cobras e escorpiões. Logo, a informação é melhor forma de prevenção”, finaliza o instrutor de NR 31, que é socorrista e dá cursos sobre animais peçonhentos e combate a incêndios.