Publicado 02/05/2022 15:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, deu início ao período de pré-matrícula para o Centro de Educação para Jovens e Adultos (CEJA) na unidade do Pilar, no 2º distrito. O projeto é uma parceria entre a PMDC, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Fundação Cecierj.

O CEJA é uma escola da Rede de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, totalmente gratuita e que tem como objetivo ajudar os jovens e adultos que estão fora da idade a concluir o Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Quem tiver interesse em participar do projeto deve acessar o site (sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula) e realizar o cadastro. Durante o processo, os estudantes terão que selecionar Duque de Caxias como município que irão estudar e escolher o CEJA do Parque Santo Antônio - polo correspondente à unidade do Pilar.

Os pré-requisitos para matrícula são os seguintes: o segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) é voltado àqueles que têm pelo menos 15 anos de idade e concluíram o primeiro segmento (1º ao 5º ano). O Ensino Médio é destinado a quem possui no mínimo 18 anos e cursou todo o Ensino Fundamental.

Para mais informações, basta acessar o site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br) ou mandar uma mensagem de texto para o Whatsapp (97464-6089).