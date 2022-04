Fundec cumpre protocolo de adesão ao Pronatec - Divulgação

Publicado 29/04/2022 14:06

Duque de Caxias - Em reunião que ocorreu na sede do Ministério da Educação (MEC), ficou definido que a Fundec cumpriu todos os requisitos de adesão ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) - projeto do Governo Federal do Brasil criado com o intuito de fornecer bolsas de estudos parciais e integrais e parciais em cursos de grau técnico e de formação inicial e continuada. O deputado federal Gutemberg Reis, o vice-presidente da Fundec, David Santana, e o assessor da Fundação, Leandro Lira, foram recebidos no MEC pela diretora Tassiana Carvalho e pelo Secretario Adjunto, representando o secretário de educação profissional e tecnológica (Setec), Tomás Dias Sant'Ana.

David Santana afirmou que a união de forças das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) têm potencial de gerar o maior movimento de qualificação da história do Estado do Rio de Janeiro.

"Contando com a gestão da Fundec, com a colaboração de seus professores, supervisores, e diretores em parceria com a secretaria municipal de ciência e tecnologia e apoio total do Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis", reiterou.

De acordo com Tomás Dias Sant" Ana, a parceria mostra o compromisso do Presidente Jair Bolsonaro na Gestão Federal com o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Setec, pois "garantindo profissão, a população tem mais oportunidades de emprego ou até mesmo para empreender, beneficiando moradores das 22 Cidades da Região Metropolitana", completou.