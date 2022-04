Dançar Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 28/04/2022 16:34

Duque de Caxias - Neste fim de semana (sábado e domingo), dias 30 de abril e 1º de maio, o Caxias Shopping vai receber a XII Edição do “Dançar Caxias Shopping”. O evento - que celebra o Dia Mundial da Dança, comemorado em 29 de abril - já faz parte do calendário cultural da região. O projeto vai reunir 16 academias, estúdios, escolas e grupos de dança de municípios da Baixada para apresentações de bailarinos adultos, jovens e crianças com coreografias de estilos variados, como Jazz, Ballet Clássico, Street Dance, Free Style, Contemporâneo, entre outros.

“O Caxias Shopping está cada vez mais conectado com a cena cultural da região, promovendo ações que incentivam as mais diversas expressões artísticas na Baixada. Este projeto é uma longa parceria de sucesso do shopping com a EDAM e tem o intuito de valorizar o cenário da dança local, abrindo as portas para que os jovens bailarinos e praticantes da dança tenham a oportunidade de mostrar seus talentos e criatividade em apresentações cheias emoção”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.

O evento é gratuito e as apresentações acontecem das 18h às 20h30, na praça em frente à C&A.

“Dançar Caxias Shopping” - 12ª Edição

Datas: 30/04 e 1º/05 – sábado e domingo

Horário: 18h às 20h30

Local: Praça em frente à C&A