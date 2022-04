Nova ponte no bairro do Pilar, em Caxias - Divulgação

Publicado 28/04/2022 12:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado deram início a uma obra que deve mudar toda a logística da cidade e melhorar o trânsito em uma das principais vias do município, a Rodovia Washington Luiz (BR-040). Através da parceria, estão sendo instalados os pilares de uma ponte que vai conectar diretamente o bairro do Pilar com a citada rodovia. A ponte irá cruzar os Canais do Pilar e Cintura, ligando a Rua Cinco de Julho, uma das principais do bairro, a uma pista de acesso que também está em construção. Esta pista levará diretamente ao novo viaduto construído, em mais uma parceria entre a Prefeitura e a BZLog Estrutural Engenharia, na Washington Luiz, na altura do anel viário de Campos Elíseos, onde a via férrea passa por baixo da rodovia.

Na via de acesso, que vai da ponte até a Rodovia Washington Luiz, terá uma ciclovia. A Rua Cinco de Julho acabou de receber recapeamento da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e terá a largura ampliada na altura da nova ponte para abarcar o aumento do fluxo de trânsito que passará a receber.



"A abertura desse caminho alternativo é uma reivindicação antiga da cidade. Houve vários projetos, mas agora finalmente está saindo do papel", afirmou o secretário de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, João Carlo Grillo. "Essa conexão com a Rua Cinco de Julho abre um novo caminho de ida e volta da Washington Luiz para a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Na via de acesso, que vai da ponte até a Rodovia Washington Luiz, terá uma ciclovia. A Rua Cinco de Julho acabou de receber recapeamento da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e terá a largura ampliada na altura da nova ponte para abarcar o aumento do fluxo de trânsito que passará a receber.

Quem vem da cidade do Rio pela rodovia não vai mais precisar entrar pelo Centro de Caxias ou ir até a BR-493, o Arco Metropolitano, para acessar a avenida. Isso vai desafogar o trânsito da rodovia, atender a pedidos dos moradores do Pilar e das empresas que utilizam o sistema rodoviário da cidade, além de desenvolver economicamente toda aquela região”, enumerou o secretário.