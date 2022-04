Caxias Shopping celebra Dia da Baixada com show do cantor Niell - Divulgação

Publicado 27/04/2022 13:54

Duque de Caxias - Nesta sexta, 29, o Palco Caxias Shopping - Edição Vozes da Baixada vai promover o show do cantor Niell, campeão da votação online realizada nas redes sociais do Caxias Shopping. A edição especial do projeto faz uma homenagem ao Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril, e, ao longo do mês, realizou apresentações ao vivo com talentos da cena musical da região.



O cantor Niell, de 28 anos, é nascido e criado no bairro de Jardim Primavera, em Caxias, e herdou seu gosto musical do pai, que sempre admirou artistas internacionais. Entre suas maiores influências desde a infância estão Michael Jackson, Whitney Houston e Mariah Carey. Na adolescência, Niell já gostava de cantar, mas só começou a se dedicar à música há quatro anos, quando já estava estabilizado financeiramente e começou a frequentar aulas de canto e aprimorar seu talento.



Para participar da seletiva do ‘Vozes da Baixada’, ele encontrou o apoio dos amigos.

“Vários amigos e meu professor de canto, Fanini, me mandaram o link pra participar. Enviei meu vídeo como quem não quer nada e fui selecionado. Foi uma explosão de felicidade”, revela.



Niell conquistou o público e foi o mais votado nas redes sociais do Caxias Shopping com sua interpretação da música ‘Penhasco’, de Luisa Sonza.

“Eu fiquei extremamente feliz em ter tanta gente acreditando em mim e no meu potencial. Uma oportunidade como esta é única, além de ser meu primeiro show desta dimensão. O show será bem animado, com músicas bem ecléticas, nacionais e internacionais, num estilo mais rock’n’roll e pop que eu adoro. Estou bastante animado pra me apresentar e com certeza animar a galera”, conta Niell.



O show ao vivo acontece às 19h30, na Praça de Alimentação. Além de apreciar os shows gratuitos, os clientes do Caxias Shopping têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais.



Palco Caxias Shopping – Edição Vozes da Baixada



Data: 29/04 - Sexta - Niell - @niellmelo



Horário: 19h30



Local: Praça de Alimentação



ENTRADA GRATUITA