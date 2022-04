Colégio da PM divulga nomes de aprovados em concurso público - Divulgação

Colégio da PM divulga nomes de aprovados em concurso públicoDivulgação

Publicado 27/04/2022 09:59

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro divulgou a listagem com os 20 candidatos convocados para a realização da etapa de revisão médica. Os pretendentes às vagas para o 6º Ano de Escolaridade da unidade educacional localizada em Duque de Caxias deverão comparecer, no dia 11/05, a partir das 8h, no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM).



De acordo com o edital, a revisão médica compõe uma etapa do processo de seleção e classificação do III CPM/ERJ e possui caráter avaliativo. No entanto, o cumprimento desta etapa é obrigatório para a realização de matrícula do candidato classificado, dentro das vagas disponíveis. Destaca-se também que serão convocados para a revisão médica, os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas no documento e aqueles candidatos convocados por reclassificação, caso haja desistência obedecendo ao limite das vagas disponíveis.



Ainda segundo o documento, a reclassificação só ocorrerá caso haja desistência de algum candidato classificado dentro do número de vagas. Reforça-se ainda que a realização dos exames médicos exigidos será de obrigação do próprio candidato, acompanhado pelos seus pais ou representante legal. Para revisão médica, o candidato convocado deverá se apresentar portando os resultados e laudos dos exames complementares.



Já a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, ressaltou com alegria a importância do ingresso na instituição militar.

“Os candidatos classificados para o Colégio da Polícia ingressarão em uma instituição que preza pela disciplina e respeito à hierarquia. Os alunos da nossa escola têm o compromisso com o saber,” declarou a militar.