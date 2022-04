A doação faz parte da campanha para abastecer o estoque do Hemocentro Regional - Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/04/2022 11:14

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias recebe, nesta terça-feira, 26, mais um mutirão para doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo em parceria com o Hemorio. A coleta de sangue acontece no auditório do hospital, das 10h às 15h, e será aberta a qualquer voluntário apto a doar.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos doadores que é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo fica na Rodovia Washington Luiz, 3.200.



Quem pode doar?



Para doar sangue é necessário preencher alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos no dia da doação e ter mais de 50 kg. É necessário ainda levar um documento oficial com foto (carteira de identidade ou de motorista, passaporte, etc) e repousar na noite anterior. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis legais e idosos só poderão doar caso já tenham feito anteriormente. Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings e mulheres em fase de amamentação deverão aguardar um ano para poder doar sangue. Pessoas com doenças transmissíveis não podem participar.

Infectados pela Covid-19 podem doar sangue após 30 dias do desaparecimento dos sintomas e apenas se registraram a forma branda da doença, ou seja, caso não tenham ficado internados em Unidades de Terapia Intensiva. Os doadores poderão receber declaração e atestado médico para apresentar no trabalho.



Serviço:

“Campanha para doação de sangue no Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo”

Data: Dia 26 de Abril, Terça-Feira

Horário: Das 10h às 15h

Local: Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (Auditório)

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3.200

Obrigatória a apresentação de documento original com foto