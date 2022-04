Programação gratuita anima o Carnaval no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 20/04/2022 11:32

Duque de Caxias - Cada vez mais conectado com a folia, o Caxias Shopping vai abrir as portas pra alegria neste Carnaval! Depois do sucesso da programação de fevereiro, o empreendimento preparou uma programação gratuita especial para divertir toda a família e celebrar a festa de Momo. Na quinta, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, o evento começa às 18h com apresentação da Acadêmicos do Grande Rio, representante do município de Duque de Caxias no Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

No sábado, dia 23, feriado de São Jorge, também a partir das 18h, a grande atração será o show da GRES Beija-Flor, escola de Nilópolis 14 vezes campeã do Carnaval do Rio.

Já no domingo, dia 24, a diversão vai rolar solta no tradicional Bailinho Infantil, que vai acontecer das 16h às 18h, reunindo a criançada e toda a família para uma tarde com muita fantasia, confete e serpentina.

Todas as atividades são gratuitas e vão acontecer na praça de alimentação.

Carnaval no Caxias Shopping

Quinta – 21/04 – às 18h: Acadêmicos do Grande Rio (@granderio)

Sábado – 23/04 – às 18h: GRES Beija Flor (@beijafloroficial)

Domingo – 24/04 – 16h às 18h: Bailinho Infantil

Local: Praça de Alimentação