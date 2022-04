Feijoada terá São Jorge como tema em Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - A Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro, em Duque de Caxias, recebe neste domingo, 24, às 13 horas, o projeto “Batuquê de Aruanda”. Nesta edição, que tem como tema "Para São Jorge", as homenagens serão voltadas para o Santo e ao Orixá Guerreiro-Ogun. Além da apresentação de grupos de canto e dança, será servida uma feijoada.

Os ingressos, com direito à feijoada, estão sendo vendidos a R$ 20 (antecipado). Toda renda gerada no evento será revertida para a ‘Irmandade Luz de Aruanda’. Entre as atrações estão: Roda de Samba com Rogério Bonka, Cláudia Melo e o grupo Afro “Dançando para Iluminar”.

O projeto “Batuquê de Aruanda” foi idealizado com o objetivo de promover encontros regados a samba, pagode, cânticos, culinária, artesanato, costumes, danças e ritmos afro-brasileiros, visando enaltecer, incentivar e celebrar a ancestralidade, cultural e religiosa, de matriz africana.

Serviço:

Projeto “Batuquê de Aruanda” - Edição “Para São Jorge”

Data: Domingo, 24 de Abril

Horário: 13 horas

Local: Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro

Endereço: Rua José Veríssimo, nº 72, Centro - Duque de Caxias -RJ

Ingressos: Antecipados no valor de R$ 20, com direito a Feijoada (servida até as 15h30m).

Contato: Mãe Ângela - WhatsApp: (21) 99108-5405