Obra de revitalização na entrada de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/04/2022 14:17

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está realizando uma grande ação de manutenção na região do início da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no limite do município com o bairro Vigário Geral, da cidade do Rio de Janeiro. A equipe da secretaria executou a limpeza da região e está restaurando calçadas e meios-fios, além de reconstruir caixas de ralos da rede pluvial.

“A Prefeitura está complementando o serviço de manutenção daquele trecho da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, realizado recentemente pelo Governo do Estado”, informou o secretário de Obras, João Grilo. “A vegetação na região estava muito alta, gerando insegurança em que transita por ali, uma área conexão da Avenida com a Linha Vermelha que é um complexo entroncamento rodoviário. Retiramos também os estabelecimentos de comércio construídos ilegalmente que havia por lá. Estamos dando um visual renovado e uma área mais segura para quem entra e sai da cidade por aquele acesso”, explicou o secretário.