Águas do Rio investe em capacitação profissional

Publicado 18/04/2022 11:13

Duque de Caxias - Funcionários da Águas do Rio de diversas áreas da empresa, como manutenção, faturamento, cadastro e operação, participaram de um workshop sobre atendimento ao cliente e cadastro no auditório da sede de Duque de Caxias. As orientações compartilhadas de como realizar um atendimento qualificado ampliaram o conhecimento dos profissionais, que estão ainda mais capacitados para oferecer informações assertivas aos usuários de serviços de água e esgoto.



Segundo Lucilla Barreto, gerente comercial da Águas do Rio, esses workshops estão sendo realizados em várias áreas de atuação da concessionária.

“O objetivo desse encontro é unir a teoria com a prática, compartilhando estratégias que tragam mais resultados. Ou seja, que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa, que é oferecer um atendimento personalizado e de excelência ao cliente”, esclarece.



“A Águas do Rio é uma empresa que valoriza a sinergia de suas equipes. Ter esse momento de troca de experiências é uma forma de unificar ainda mais os objetivos do grupo e reflete na prestação de serviços que a gente tem com os nossos consumidores”, acrescenta Sandra Sommer, coordenadora de cadastro da empresa, que também ministrou o encontro.



Para a líder de recadastramento de Belford Roxo, Juliana Barboza, as informações que foram repassadas ajudaram bastante, agregando valor na bagagem de cada profissional.

“A troca de conhecimento só vem para somar. É muito interessante que a gente tenha esses momentos para tirar dúvidas e nos qualificar cada vez mais na função que desempenhamos”, finaliza.