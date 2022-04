Fundec inicia projeto Casa do Empreendedor - Divulgação

Publicado 14/04/2022 16:29

Duque de Caxias - O programa Casa do Empreendedor já deu início as suas atividades. O programa da Fundec que oferece workshops de empreendedorismo digital e palestras para ajudar as empresas a receberem crédito e microcrédito, através da Agerio, já está recebendo seus primeiros empreendedores. Nesta quarta-feira, 13, o vice-presidente David Santana e o diretor administrativo Ezequiel Texeira, receberam para o programa, André Luis Ferreira, proprietário da academia Andform, em Nova Campinas.

Inaugurada em 2009, foi seu primeiro empreendimento, e ele relatou suas expectativas quanto à liberação dos recursos:



“Esse workshop me capacitou, agora já estou registrado no sistema da Agerio e espero que seja aprovado no crédito para poder ampliar meu negócio, e assim poder gerar mais emprego e renda para os moradores da região", completou.



O microcrédito é um empréstimo com juros menores que possibilita que o empreendedor possa usar para fortalecer sua empresa, através de equipamento, insumos e reforma de estoque. No workshop é possível receber o máximo de informação sobre as técnicas necessárias com o objetivo de democratizar o acesso às políticas de crédito.