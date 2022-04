Águas do Rio faz mutirão sobre o uso da água tratada em Duque de Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Águas do Rio faz mutirão de conscientização sobre o uso da água tratada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/04/2022 15:18

Duque de Caxias - Mais de 2,5 mil metros de rede de água já foram implantados na Vila Ideal, em Duque de Caxias. Os moradores, que passarão a ter abastecimento regular, receberam a equipe de Responsabilidade Social da Águas do Rio em suas casas nesta quarta-feira, 13. O mutirão de conscientização sobre o uso da água levou ainda informações sobre a Tarifa Social e esclareceu as principais dúvidas dos caxienses.



“As equipes da Águas do Rio estão todos os dias aqui e a gente está muito ansioso para ter logo água caindo nas torneiras. Mas a gente sabe também que vamos ter que fazer a nossa parte. Por isso, a visita de hoje foi muito importante para que todos tenham a consciência de não desperdiçar água, pois no dia de amanhã ela pode faltar para gente”, diz o morador da localidade, Ernani do Nascimento.

Além da implantação de rede, a empresa já iniciou também as novas ligações, regularizando o serviço na comunidade. Além da implantação de rede, a empresa já iniciou também as novas ligações, regularizando o serviço na comunidade.

“Levar água tratada é levar também dignidade para essas pessoas. O contato com cada morador e o bate-papo que tivemos com eles ajudou a esclarecer dúvidas e conhecer melhor o dia a dia dos nossos clientes”, finaliza Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária com atuação na Baixada Fluminense.