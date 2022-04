Obra de macrodrenagem em Duque de Caxias - Divulgação

Obra de macrodrenagem em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/04/2022 12:32

Duque de Caxias - O Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, João Grilo, esteve com os secretários de Estado, José Ricardo Brito, de Ambiente e Sustentabilidade, e Uruan Andrade, responsável pela pasta das Cidades. Um tema conversado em comum com os dois secretários foram os projetos de macrodrenagem em rios e canais de Duque de Caxias. Também participaram do encontro o secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos de Duque de Caxias, Sandro Lelis, e o deputado estadual Rosenverg Reis.



Um dos temas abordados com o secretário José Ricardo foi o projeto de canalização do Canal Calombé, uma obra que trará benefícios para os moradores da Figueira, Vai quem Quer e São Judas Tadeu. Com o secretário Uruan Andrade, João Grilo também conversou sobre pavimentação e sinalização de vias no município.

“São ações que devem ampliar o desenvolvimento econômico dos nossos distritos”, afirmou o Secretário de Obras e Defesa Civil.