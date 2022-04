Influencer abre loja em Caxias - Divulgação

Influencer abre loja em CaxiasDivulgação

Publicado 12/04/2022 15:13

Duque de Caxias - Com quase 20 mil seguidores nas redes sociais, a influencer caxiense Tainá Monclá resolveu virar dona do próprio negócio. A modelo, acostumada a posar para diversas marcas famosas, como a Carmem Steffens, abriu a Tainá Monclá Store, dentro do Feirão do Lu, às margens da Rodovia Washington Luiz. O espaço especializado em moda praia vem fazendo sucesso e atraindo público até de fora do estado.

Influencer caxiense abre própria loja Divulgação



" Eu decidi aproveitar a influência na internet para investir em um produto que tivesse a minha identidade, que gerasse mais retorno e uma projeção de crescimento melhor. Foram três meses planejando, estudando sobre o mercado, tecidos, costuras, acabamentos, modelagens, analisando o meu público. Fiz a criação de um site, e hoje trabalho com a venda dos biquínis no varejo e no atacado. Entregamos para todo o Brasil", conta Tainá.



Mas quem vê o close, não imagina o corre que é a vida da jovem. Por causa da crise financeira, Tainá acabou ficando desempregada por duas vezes. Ela é formada em Nutrição e Química. Diante dos percalços, acabou investindo nas redes sociais para alavancar a renda.



