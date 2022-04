Projeto Senac RJ - Divulgação

Publicado 09/04/2022 12:19

Duque de Caxias - O Senac RJ oferece 90 vagas gratuitas para o Portal do Futuro em Duque de Caxias. O programa de transformação social promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e orientação comportamental. As inscrições estão abertas até 14 de abril.

Em Duque de Caxias, serão oferecidas duas turmas, com 30 alunos cada, dos cursos de Assistente Administrativo e Estoquista. As turmas acontecem na unidade do Senac RJ no município (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764 - Bairro 25 de Agosto), com início em 26 de abril. As inscrições devem ser feitas pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/, onde também podem ser obtidas mais informações.

O Portal do Futuro é um dos programas de Responsabilidade Social do Senac RJ e atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, o foco são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Ao concluir a última fase do programa, os jovens recebem 160 horas de qualificação profissional nas áreas de Gestão e Hospitalidade. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac RJ, para vivenciar o cotidiano de trabalho.

Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.

Serviço

Portal do Futuro

Inscrições: até 14 de abril

Duque de Caxias - Início das aulas em 26 de abril - Inscrições pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br