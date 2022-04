Vacinação contra a gripe - Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:32

Duque de Caxias - Neste sábado, 09/04, o município de Duque de Caxias aplica a segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19, para os idosos com 80 anos ou mais que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose, e a vacina contra a Gripe Influenza. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Não há contraindicação para que os idosos recebam a vacina da Covid-19 e da Gripe no mesmo dia.



A vacinação infantil acontece para crianças de 05 a 11 anos. Os responsáveis devem apresentar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.



Adolescentes e adultos poderão receber a primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de todas as vacinas, dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose) e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, que completaram o prazo de 4 meses da segunda dose. É importante a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação neste sábado (09/04) acontece, com atendimento para pedestres, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UPH Xerém

UPH Equitativa

UPH Saracuruna

UPH Imbariê

UPH Campos Elíseos

UPH Pilar



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar suas dúvidas.