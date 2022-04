Reunião com representantes das unidades de saúde - Divulgação

Publicado 08/04/2022 15:06 | Atualizado 08/04/2022 15:07

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, 08/04, das 9h às 16h, o Departamento de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em parceria com Assessoria Técnica de Humanização da SES-RJ, realizou mais uma reunião mensal com representantes do Departamento de Atenção Básica (DAS), Departamento de Atenção Básica (DAB), Departamento de Enfermagem (DENF), Departamento de Atenção Primária (DAP), UPA Sarapuí, UPA Beira Mar, HMMRC, Maternidade Santa Cruz da Serra e das seis Unidades Pré Hospitalares (UPHs) do município.

O encontro, que acontece no auditório do HMMRC, tem como objetivo melhorar a qualidade do atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização. Em pauta a apresentação da cartografia das unidades de saúde do município para diagnóstico situacional e implantação do Acolhimento com Classificação de Risco, no modelo da SES-RJ.

Mais informações com Amélia Purcino, Suzi Faria ou Vera Mansera, do Departamento de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde.