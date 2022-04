Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 08/04/2022

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará durante o mês de abril ações formativas com os profissionais da Rede Municipal de Ensino acerca da temática "Combate ao Bullying e à Violência na Escola". Nos dias 12 e 19 de abril, haverá encontros formativos na sede da secretaria. Nas rodas de conversa com os professores do município, a psicóloga Alessandra Gomes Silveira Azevedo dialogará sobre o combate ao bullying e à violência na escola.

De acordo com a secretária de Educação da cidade, profª Roseli Duarte, estas iniciativas são muito importantes para estimular a reflexão sobre o tema nas unidades educacionais.



“Foi instituído no dia 7 de abril de 2016 o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Nós precisamos informar e formar, cada vez mais, nossos professores sobre essa problemática. Por esta razão estamos promovendo encontros, palestras com especialistas a fim de reforçar as medidas de conscientização e prevenção ao bullying”, declarou a secretária de Educação.