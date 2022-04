Palco Caxias Shopping recebe cantor Carlos K na Edição Vozes da Baixada - Divulgação

Palco Caxias Shopping recebe cantor Carlos K na Edição Vozes da Baixada Divulgação

Publicado 07/04/2022 12:18

Duque de Caxias - Ao longo do mês de abril, o Caxias Shopping vai celebrar o Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30 de abril. Para isso, o empreendimento promove a Edição Vozes da Baixada do Palco Caxias Shopping, dando espaço para cinco artistas da região que foram os mais votados na seletiva online realizada, em março, nas redes sociais do shopping.



Nesta sexta, 8 de abril, o projeto recebe o cantor Carlos K, que vai apresentar repertório que reúne Pop/Pagode com um toque especial de RnB. Com apenas 20 anos, o artista teve como inspiração o pai que era cantor e baterista e desenvolveu seu talento cantando na igreja. Suas principais influências são artistas estrangeiros e nacionais, como Beyoncé, Ne-Yo, Alicia Keys, Glória Groove, Iza, Ludmilla, Fat Family e Thiaguinho. O show ao vivo acontece às 19h30, na Praça de Alimentação.



“Sempre quis participar de concursos, mas sempre me boicotava. Meus amigos me apoiaram muito para a seletiva do Vozes da Baixada e não me deixaram desistir. Enviei minha inscrição faltando 20 minutos para o prazo final e nem acreditei que fui um dos mais votados. Faço faculdade de Biomedicina, mas meu maior sonho é viver de música”, conta.



O jovem artista, que sempre morou na Baixada, acredita que a região tem uma energia diferente e está animado para participar dessa edição especial que valoriza a cena musical local.

“Temos muitos motivos para não gostar, mas a gente ama a Baixada, né? As pessoas daqui são guerreiras e correm demais atrás dos seus sonhos”, diz o artista.



No Caxias Shopping, além de curtir os shows gratuitos, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais.



Palco Caxias Shopping – Edição Vozes da Baixada



Dia 08/04 - Sexta - Carlos K - @ocarloska



Dia 15/04 - Sexta - Davi Coimbra - @davicoimbraoficial



Dia 22/04 - Sexta - Eduardo Monção - @edu_moncao



Dia 29/04 - Sexta - Daniel Melo - @nieelmelo



ENTRADA GRATUITA