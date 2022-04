Vereadores reassumem suas funções no Legislativo duquecaxiense - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 06/04/2022 11:47

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou, nesta terça-feira, 5, a 1ª sessão ordinária do mês de abril. O presidente Celso do Alba (MDB) convidou o primeiro secretário Claudio Thomaz (União Brasil) para fazer a leitura do Expediente do Dia. O secretário leu os processos dos vereadores Serginho (MDB), Marcos Tavares (Avante), Marcos Vinícius de Moraes Guimarães/ Boquinha (SD) e Arthur Carvalho Monteiro (União Brasil) informando que, a partir de 1º de abril, reassumiriam suas funções na Casa Legislativa para a conclusão de seus mandatos.

Sendo assim, desde 1º de abril, a Câmara Municipal de Duque de Caxias está composta pelos seguintes vereadores: Alex da Juliana do Táxi (MDB), Alex Freitas (SD), Anderson Lopes (Republicanos), Aquiciley Silva (Republicanos), Arthur Monteiro (União Brasil), Catiti (Avante), Celso do Alba (MDB), Claudio Thomaz (União Brasil), Clovinho Sempre Junto (Patriota), Deisi do Seu Dino (União Brasil), Delza de Oliveira (Patriota), Drª Fernanda Costa (MDB), Marcos Tavares (Avante), Elson da Batata (PL), Fabinho Martins (PSD), Jana do Coronel Melo (MDB), Junior Reis (MDB), Junior Uios (União Brasil), Leide (Republicanos), Marquinho da Pipa (MDB), Marquinho Dentista (União Brasil), Michel Vila Nova (PSDB), Moisés Neguinho (PMB), Nivan Almeida (PT), Rosinha Lima (MDB), Serginho Corrêa (MDB), Valdecy Nunes (Patriota), Vitinho Grandão (Solidariedade) e Zezinho do Mineirão (União Brasil).