Aniversário de Washington Reis reúne autoridades em Caxias - Reprodução Facebook

Aniversário de Washington Reis reúne autoridades em CaxiasReprodução Facebook

Publicado 05/04/2022 18:45

Duque de Caxias - O ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis celebrou, na manhã desta terça-feira, 5, o aniversário de 55 anos ao lado de familiares e amigos. A cerimônia, que contou com a presença do governador Cláudio Castro, teve a exibição de um vídeo com diversas autoridades homenageando o político, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, entre outros.

Aniversário de Washington Reis reúne autoridades em Caxias Reprodução Facebook

No palco, Washington recebeu das mãos dos vereadores caxienses a medalha Hydeckel de Freitas, a maior honraria do legislativo.

"Preciso agradecer a Deus por esse momento aqui ao lado de pessoas que tanto contribuem para a minha vida pública", disse Washington Reis.

Aniversário de Washington Reis reúne autoridades em Caxias Reprodução Facebook