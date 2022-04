Prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis - Divulgação

Publicado 01/04/2022 18:23

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou a saída do cargo, no fim da tarde sexta-feira (01/04). Com a renúncia, a cidade da Baixada Fluminense passa a ter um novo prefeito, Wilson Miguel.

Washington Reis começou a carreira política aos 25 anos, em 1992, como vereador de Caxias. Logo depois, foi eleito deputado estadual, em 1994, cargo para o qual foi reeleito duas vezes. Em 2004, foi eleito, pela primeira vez, prefeito de Duque de Caxias. Ele voltou ao cargo a partir de 2017. Na eleição de 2020, foi reeleito no primeiro turno.

Nesses dois últimos mandatos fez vários investimos no município, como a inauguração do Hospital do Olho Julio Cândido de Brito e a Maternidade de Santa Cruz da Serra. Além disso, conseguiu recuperar as contas municipais, pagando antecipadamente os salários dos servidores.