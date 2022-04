Washington Reis - Divulgação

Washington ReisDivulgação

Publicado 01/04/2022 18:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai iniciar em Xerém, no quarto distrito, a construção de uma escola técnica e um teatro com capacidade para mais de 250 pessoas. O novo complexo educacional e cultural vai funcionar na Rodoviária de Xerém, que também será totalmente revitalizada. No prédio, serão dez salas de aula, banheiros com cabine adaptada a PDC (Pessoa com Deficiência), acesso por rampas nos dois andares, camarins e auditório, entre outros setores. A área edificada será de 1.644,62m².

"A população vai ganhar aqui uma escola de excelência e um teatro de alto nível. Vamos transformar toda essa região, dar mais dignidade para todos que diariamente transitam nesse espaço", declarou o prefeito Washington Reis durante a cerimônia de lançamento da obra na noite desta quinta-feira (31/03).

O espaço será administrado pela Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias). Da parceria participam a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e o Governo do Estado.