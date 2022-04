Colégio da PM em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/04/2022 13:27

Duque de Caxias - Foi divulgada a lista com as inscrições homologadas do processo de seleção e classificação para o lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro a fim de concorrerem às 20 vagas para o 6º Ano do Ensino Fundamental. A listagem nominal com os números de inscrições validadas foi divulgada preliminarmente no endereço eletrônico http://sepm.rj.gov.br, no dia 30 de março de 2022, conforme previsto no cronograma de atividades.

A primeira fase da seleção, o exame intelectual, será realizado no dia 10/04. Já o local e o horário da aplicação da prova constarão no cartão de confirmação de inscrição, que estará disponível para impressão no site da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o edital, o exame intelectual constará de provas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências, conforme conteúdo programático contido no documento. Será aplicada prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões, com o valor de um ponto por questão.

Ainda de acordo com o edital, as questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas de “A” a “D” e uma única resposta correta e terá duração de quatro horas. Os critérios de correção e julgamento das provas serão definidos pela coordenação do presente processo de seleção e classificação, por meio da comissão pedagógica designada.

Segundo a Comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, o candidato deverá comparecer ao local designado para realizar a prova, apresentando seu cartão de confirmação de inscrição impresso e o seu documento oficial de identidade com nome, filiação, foto e dentro do prazo de validade “Desejo boa sorte a todos os candidatos e que estudem bastante porque o Colégio da Polícia Militar é uma instituição séria e comprometida com a aprendizagem dos alunos”, declarou a militar. Segue link: http://cpmcaxias.pmerj.rj.gov.br/atualizacoes.php