Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 31/03/2022 10:31

Duque de Caxias - Na contramão do que vem acontecendo em todo o Brasil, que registra índices em queda na busca por consultas oftalmológicas no SUS (Sistema Único de Saúde), o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, em Duque de Caxias, continua recebendo uma grande procura de pacientes não só do município como de todo o Rio de Janeiro e também de outros estados. De acordo com um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, no Brasil, a pandemia fez o número de consultas cair 43% em todo o país.

Os exames para diagnóstico de problemas de visão em pacientes de 0 a 19 anos de idade também diminuíram em todas as regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste, com a maior redução, com queda de 45%. Enquanto isso, em Duque de Caxias, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito apresenta números surpreendentes. Em quatro anos de funcionamento, a unidade de saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital já fez mais de quatro milhões de atendimentos, mais de 2,8 milhões de exames, mais de 64 mil cirurgias de catarata, mais de 540 transplantes de córnea e mais de 540 cirurgias de estrabismo.



“A demanda reprimida por atendimentos em oftalmologia sempre foi grande. Por isso, percebemos a necessidade de construir o Hospital do Olho, que teria a capacidade de atender aos pacientes e garantir a melhoria na qualidade de vida deles de forma certeira e rápida. Nosso cuidado e atenção com a saúde são constantes e o hospital é muito procurado durante todo o ano. Agora, com a pandemia mais sob controle, a tendência é de que tenhamos ainda mais procura e mais demanda de pessoas querendo retomar os cuidados com a saúde”, explicou o prefeito Washington Reis.



No município, além do Hospital do Olho, outras iniciativas importantes vem sendo tomadas na área. Um exemplo disso é o projeto ‘Olhares Infantis contra a Retinoblastoma’, uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde com o objetivo de levar médicos oftalmologistas às creches da rede municipal de ensino para examinar e diagnosticar as crianças. A ideia é identificar e tratar precocemente doenças importantes como a retinoblastoma, um tipo de câncer intraocular que tem sua origem nas células da retina e é o tipo de câncer mais comum na infância.