Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da direção da UPH Campos Elíseos, promoveu, entre os dias 21 e 25/03, a Semana do Protocolo da Dor Torácica. As equipes médicas, técnicas e de enfermagem participaram de palestras e atividades práticas com especialistas de diversas áreas, voltadas para a formação e atualização sobre o atendimento desenvolvido na unidade.

O Protocolo de Dor Torácica é uma ferramenta essencial de suporte à tomada de decisão na Unidade de Pronto Atendimento, na identificação de 25% dos portadores de síndrome coronária aguda (SCA) / doença arterial coronariana (DAC), que seriam liberados sem diagnóstico correto. é uma ferramenta essencial de suporte à tomada de decisão na Unidade de Pronto Atendimento, na identificação de 25% dos portadores de síndrome coronária aguda (SCA) / doença arterial coronariana (DAC), que seriam liberados sem diagnóstico correto.

“O objetivo, ao realizarmos essa semana de atividades e palestras na UPH Campos Elíseos é reforçar a adoção do protocolo da dor torácica, para a diminuição das internações desnecessárias, que podem chegar a 68% dos casos atendidos, reduzindo custos e melhorando o bem-estar dos pacientes”, destacou o diretor de Enfermagem da UPH, Antônio Barreto.



A programação abordou vários temas e contou com a participação de membros da Direção da UPH Campos Elíseos, o Diretor Administrativo, Jorge Rangel, Diretor de Enfermagem, Antonio Barreto, e Diretor Médico, Dr Guilherme Garzoni. A palestra “Interpretação do ECG nas Emergências” foi ministrada por Antônio Barreto (Professor e Diretor de Enfermagem da UPHCE), “Suporte Básico de Vida”, por Lelio Lima (Diretor e Professor da Pós-Graduação Faculdade Redentor), “Curso Avançado de Reanimação Cardiorrespiratória”, com Dr Rafael Baruzzi (Coordenador médico do Samu Duque de Caxias), “Medicações Emergenciais nas Salas Vermelhas”, com Lidia Falcão (Enfermeira Rotina da UPHCE ), “Atendimento às Taquiarritmias nas Emergências”, com Professor Wellington Vasconcelos (Capitão Bombeiro) e o “Curso de IAM: Da Fisiologia ao Protocolo”, por Márcio Araújo (Professor de Enfermagem).

O evento contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas; Drª Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção a Saúde (DAS); e do vereador Valdecy Nunes. A iniciativa foi elogiada pelo secretário Daniel Puertas, que parabenizou a direção da UPH Campos Elíseos e reafirmou o compromisso do prefeito Washington Reis em levar à população o melhor atendimento na rede municipal, o que inclui profissionais preparados e unidades de saúde bem equipadas.