Creche será inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/03/2022 15:50

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura na próxima quinta-feira, 31, às 7h30, no bairro Jardim Anhangá, no terceiro distrito, a nova Creche e Pré-Escola Professora Rosalita da Silva Netto. A unidade vai atender a 200 crianças, de 1 a 4 anos de idade, e foi construída com recursos federais obtidos junto ao Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“As creches e unidades de Educação Infantil colaboram com as famílias e com os pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos. Ao todo, as creches que estão sendo construídas no município vão atender cerca de duas mil crianças”, explicou o prefeito Washington Reis.

Outras unidades que serão entregues em breve aos moradores estão sendo construídas em Campos Elíseos, Chácaras Rio-Petrópolis, Imbariê e Jardim Anhangá.