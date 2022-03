Caxiense vai representar Brasil em competição internacional - Divulgação

Publicado 28/03/2022 16:24

Duque de Caxias - Em abril, acontece a 1ª Copa América de handebol 2022 Master que será disputada em Viña Del Mar e Valparaíso, no Chile. Entre as convocadas para a competição internacional, está a caxiense Joselidia Senna. Ela foi uma das convocadas após ótima atuação pelo campeonato Brasileiro de Handebol Master, em que foi campeã brasileira. Atualmente, ela joga no CHAC (clube de handebol Aline Chicória).

Apaixonada por Handebol, Joselidia tem uma história de superação. Sem incentivo e sem patrocínios, ela passou por várias cirurgias no joelho. Atualmente, aos 43 anos, realiza um sonho: representar a seleção brasileiro no primeiro Campeonato Internacional da Categoria.

“A convocação para essa competição internacional confirma, mais uma vez, que temos um celeiro de talentos por aqui. Somos master, mas os atletas jovens nos admiram e hoje sabem que podem seguir o mesmo caminho que o nosso. Que as adversidades acontecem, mas acreditamos que esse é um grande passo para mudar a história do Handebol no mundo", disse.