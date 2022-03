Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 25/03/2022 12:10

Duque de Caxias - Nesta sexta, 25, o Caxias Shopping recebe mais uma atração do projeto Palco Caxias Shopping, que segue oferecendo muita descontração com apresentações musicais ao vivo, na praça de alimentação, sempre às 19h30. Para fechar o mês em grande estilo, o DJ Fernando Rocha vai comandar um Baile Charme com sets especiais que vão colocar todo mundo pra dançar.

Além de curtir a atração gratuita, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais!

Palco Caxias Shopping

Data: 25/03 - Sexta

Horário: 19h30

Atração: DJ Fernando Rocha - Baile Charme

ENTRADA GRATUITA