Hospital São José, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 24/03/2022 10:06

Duque de Caxias - O município ganhou um Centro de Referência para testagem da Covid-19 no Hospital Municipal São José (Rua Nobre de Lacerda, nº 126 - Vila Flávia). O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para o atendimento é importante a apresentação de documento de identificação com CPF e foto. O teste rápido estará disponível para todas as pessoas, com 08 anos de idade ou mais, que tenham sintomas de síndrome gripal ou assintomáticos que tiveram contato com casos confirmados de Covid.

Neste momento, o município de Duque de Caxias apresenta a menor taxa de positividade da Covid-19 já registrada, desde o início da pandemia do Coronavírus, com apenas 0,60%. No período de 01 a 20/03, foram realizados 2.480 testes nas unidades de saúde da cidade, resultando em 15 positivos.

Quanto a cobertura vacinal os números seguem em alta. Até o momento, foram aplicadas 1.374.667 doses da vacina em adolescentes e adultos (12 anos ou mais). Os números apontam que 85,50% desta população-alvo recebeu a primeira dose; 73%, a segunda dose; e 27,40%, a dose de reforço (terceira dose). A vacinação infantil, para o público de 05 a 11 anos de idade, já alcançou 40.897 crianças com a primeira dose, o que corresponde a 46% do público nesta faixa etária. A segunda dose infantil já foi aplicada em 4.681 crianças, alcançando 5,20% do público-alvo.

Os números positivos da cobertura vacinal podem ser percebidos nas grandes e pequenas unidades de saúde da rede municipal de atendimento. Depois de fechar o CTI de Covid do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, devido à baixa demanda, o Hospital Municipal São José apresenta, neste momento, o menor índice de pacientes internados na unidade, desde a sua inauguração, em maio de 2020.