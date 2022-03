Mutirão de doação de sangue no Hemorio - Divulgação

Publicado 23/03/2022 13:26

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a vontade de ajudar ao próximo ficou evidente com mais um mutirão de doação de sangue no Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo. A campanha é uma parceria entre a Prefeitura e o Hemorio.



“É um ato de amor ao próximo”. Com esta frase, o voluntário Wilson de Souza, de 62 anos, iniciou a sua fala a respeito da ação de ajudar outra pessoa doando o próprio sangue. “A necessidade nos hospitais é muito grande. Muita gente precisa da nossa ajuda e eu acho prazeroso cooperar porque sangue é vida”, declarou o doador.

Também solidário com os pacientes dos hospitais que precisam de sangue em função de cirurgias complexas, o militar, de 19 anos, Felipe dos Reis Andrade, contou que é preciso fazer o bem para as pessoas.

“O mutirão é muito importante porque aqueles que desejam doar se programam e vêm fazer a doação. Neste momento, o mundo precisa de mais amor e empatia. Por isso, reforço que o Hemorio e o Hospital Moacyr do Carmo estão realizando uma ação importantíssima”, disse o morador de Vigário Geral.



De acordo com a diretora técnica do HMMRC, drª Ana Maria Ferreira, é importante que as pessoas doem sangue para que sejam mantidos os estoques em função da grande demanda de realização de cirurgias na unidade hospitalar.

“Doar sangue é um ato de amor. A gente está doando um pouquinho da gente pro nosso próximo”, finalizou a diretora.