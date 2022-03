Washington Reis em Brasília, com o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Rosenverg Reis - Divulgação

Publicado 23/03/2022 12:00

Duque de Caxias - Em agenda nesta terça-feira, 22/03, em Brasília, o prefeito Washington Reis garantiu verbas federais para o monitoramento com câmeras de segurança no Arco Metropolitano, de Itaboraí até Angra dos Reis. A iniciativa foi acertada em reunião com o senador Flávio Bolsonaro, juntamente com o deputado federal Gutemberg Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis.

“Estamos garantindo um aporte financeiro importante para que o Arco Metropolitano se torne uma via mais segura. Só quem tem a ganhar é a população, seja com mais segurança e também atraindo mais empregos para a região. O governador Cláudio Castro também vai nos ajudar e vamos fazer com que ninguém tenha mais medo de andar no Arco Metropolitano ”, disse o prefeito Washington Reis.