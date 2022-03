Craesm, em Duque de Caxias, realiza mutirão de exames - Divulgação

Publicado 22/03/2022 12:33 | Atualizado 22/03/2022 12:34

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense realizou mais um mutirão de exames no CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), localizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias. A ação faz parte das comemorações pelo mês da mulher, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante o mutirão, o CRAESM prestou atendimento às pacientes agendadas para a realização de exames de Mamografia, Preventivo, inserção de DIU, Ultrassonografia mamária e transvaginal, Densitometria Óssea, aplicação de flúor, Planejamento Familiar, Testes rápidos de HIV, Hepatite e Sífilis, além de atendimento com mastologista.

Foram realizados mais de 200 exames, além de 61 atendimentos de Planejamento Familiar. O público presente também teve a oportunidade de assistir a uma palestra ministrada pela Drª Margareth Nóbrega, diretora médica da unidade, sobre prevenção ao câncer ginecológico.



A paciente Gilvanise Alves, moradora do Lote IV, era uma das dezenas de mulheres que aguardavam o atendimento.

“Estou aqui no mutirão para fazer os exames de Densitometria Óssea e Mamografia. Eu já sou usuária do CRAESM, há três anos, e sempre sou muito bem atendida, não só pela equipe médica, mas por todos os atendentes. Todas nós devemos priorizar o cuidado e o acompanhamento à saúde, e aqui é o lugar ideal para isso”, destacou Gilvanise Alves.

Saiba mais sobre o Craesm



O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher é a unidade de referência na área no município de Duque de Caxias. Inaugurada em março de 2017, conta com um Mamógrafo Digital, além de dispôr de serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças.



Recentemente, o CRAESM recebeu um aparelho de Videohisteroscopia de última geração, que tem a função de garantir diagnóstico mais preciso de patologias uterinas como miomas, pólipos, endometrite, câncer, entre outras.



O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, na Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.