Publicado 21/03/2022 18:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, deu início, nesta segunda-feira, 21, ao período de inscrições para os cursos presenciais gratuitos da nova unidade da Fundação, localizada no Parque das Missões. O prazo para inscrição vai até a próxima sexta-feira, 25. São oferecidas 298 vagas entre cursos de qualificação profissional e preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares. Os interessados devem se inscrever através do site www.fundec.rj.gov.br

O sorteio acontecerá no dia 26/03 e o resultado será divulgado no dia 27. Já a abertura do período de vagas remanescentes será no dia 28 de março.

Quem quiser mais informações sobre vagas, cursos disponíveis no centro de ensino e o processo de inscrição deve acessar o edital no portal da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou mandar uma mensagem de texto para o Whatsapp, no número (21) 97464-6089.