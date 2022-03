Caxias Shopping promove contação de história ‘A Festa no Céu’ neste domingo - Divulgação

Publicado 18/03/2022 11:43 | Atualizado 18/03/2022 11:44

Duque de Caxias - Nos fins de semana de março, o Caxias Shopping está promovendo o evento infantil Domingo Divertido. A programação é indicada para crianças de todas as idades e inclui shows de mágica, espetáculos teatrais e contação de histórias. Neste domingo, 20 de março, o shopping vai promover a contação de histórias A Festa no Céu.

No enredo da história, a Floresta fica em alvoroço ao saber que acontecerá uma festa no céu e que somente os animais que voam foram convidados. O Sapo, muito metido a esperto, resolve inventar mil maneiras de ir nessa festa. A atração é gratuita e será apresentada, às 16h, na praça de alimentação. Mais informações no www.caxiasshopping.com.br



Domingo Divertido no Caxias Shopping



Datas: 20 e 27/03 – domingos do mês de março



Horário: 16h



Local: Praça de alimentação



Programação:



20/03 – Contação de Histórias: A Festa no Céu

27/03 – Teatro: As Aventuras de Rapunzel

PROGRAMAÇÃO GRATUITA