Padre Marcos Morais Bejarano - Divulgação

Padre Marcos Morais BejaranoDivulgação

Publicado 18/03/2022 10:28

Duque de Caxias - Após quatro anos se dedicando aos estudos do Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o Padre Marcos Morais Bejarano, vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Jardim 25 de Agosto em Duque de Caxias, defendeu a tese que teve como tema “O Deus vencedor do Mal: o Mal e a Salvação na literatura produzida pelo Catolicismo Midiático à luz do Magistério do Papa Francisco.



“O tema da minha tese nasce de uma inquietação que sempre me acompanhou e acompanha, pois ao lado do interesse acadêmico, sou também um cristão e ministro ordenado católico que nasceu, cresceu, vive e exerce o seu ofício na região da Baixada Fluminense”, disse o Padre Marcos que ainda completou, “o primeiro bispo da diocese de Duque de Caxias, na qual sou incardinado, Dom Mauro Morelli disse, certa vez, que a Baixada Fluminense é a coroa de espinhos da Cidade Maravilhosa. Lugar de gente trabalhadora mas também sofredora com o descaso das autoridades, as condições precárias de vida e a não-participação nas riquezas produzidas pelo sistema econômico. Portanto, como anunciar a Salvação de Jesus Cristo em um contexto tão desafiador e de maneira credível sempre foi uma questão a nos inquietar e nos desafiar. Uma Salvação que aprendi, com as aulas e os textos produzidos pelos professores e professoras do Departamento de Teologia da PUC-Rio, deve ser integral, abarcando todas as dimensões da vida humana e, porque não dizer, também do conjunto da criação.”

A banca examinadora foi composta pelo professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade, orientador da pesquisa, pela professora Maria Clara Lucchetti Bingemer e pelos professores Luís Fernando Ribeiro Santana, Carlos Alberto Steil e Pedro Rubens Ferreira Oliveira que além de aprovarem a Tese recomendaram a sua publicação.



Devido ao tempo de pandemia a apresentação da Tese Doutoral foi feita por meio das plataformas digitais o que também possibilitou a presença dos pais do Padre Marcos, Sra. Maria de Jesus e Sr. João de Deus e de amigos do novo Doutor, entre os quais o Padre Marcus Barbosa Guimarães, atualmente em Brasília (DF) onde atua como Secretário-Adjunto de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que, além de ter o mesmo nome foi seu reitor no período de Seminário e teve também o mesmo professor como orientador no seu doutorado.