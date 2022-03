CRAESM, em Caxias - Divulgação

Publicado 17/03/2022 09:26

Duque de Caxias - O CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), localizado em Xerém, quarto distrito de Duque de Caxias, continua com as celebrações para marcar o Dia Internacional da Mulher. A direção do CRAESM promoveu atividades voltadas para o cuidado com a saúde e a beleza das mulheres. As iniciativas na área da beleza ficaram a cargo da equipe da Fundec, que ofereceu serviços gratuitos de Design de Sobrancelha, Cabeleireiro, Barbeiro e Manicure. Ao final do encontro, o público participou de um café da manhã com distribuição de brindes.

“Esse encontro é para celebrarmos juntas o Dia da Mulher, mas também tem o objetivo de reforçar a importância do cuidado, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. O CRAESM é a casa da mulher caxiense. Aqui, ela é acolhida e atendida, tem à sua disposição os melhores especialistas e todos os exames importantes para o cuidado à sua saúde”, destacou a diretora da unidade, Drª Margareth Nóbrega.

Mutirão de Exames

Para completar as comemorações do Mês da Mulher, o CRAESM promove, neste sábado, 19/03, um mutirão para a realização de exames de Mamografia, Preventivo, inserção de DIU, Ultrassonografia mamária e transvaginal, Densitometria Óssea, aplicação de flúor, Planejamento Familiar, Testes rápidos de HIV, Hepatite e Sífilis, além de atendimento com mastologista. É importante a apresentação do agendamento e do encaminhamento do exame para o atendimento no mutirão. No mesmo dia, a Drª Margareth Nóbrega fará uma palestra sobre câncer ginecológico.

O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher foi inaugurado em março de 2017 e é a unidade de referência no município de Duque de Caxias. Desde 2019, a unidade conta com um Mamógrafo Digital para atender às mulheres do município, além de dispôr de serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, na Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.