Águas do Rio amplia abastecimento regular em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/03/2022 09:30

Duque de Caxias - Há 4 anos, a pensionista Josefa Bezerra conviveu com os percalços de não ter água encanada em casa. Ela é moradora do bairro Jardim Rotsen, em Duque de Caxias, e precisava buscar água em outro bairro para suprir suas necessidades diárias.

“Teve um mês que eu comprei catorze garrafões de água! Eu precisava ir lá na casa da minha enteada e de uma ex-vizinha, em Barro Branco, em outra área da cidade, onde eu morei por mais de 30 anos, para lavar roupas e tomar banho. Eu levava panela para lavar, comprava comida pronta para não sujar louça... era assim. Depois que a Águas do Rio chegou aqui, melhorou bastante, nunca mais faltou água”, comemora dona Josefa.

Os moradores do Jardim Rotsen vivem agora outra realidade, com o fornecimento regular de água tratada. Esse é um dos resultados dos investimentos em melhorias no sistema de água, especialmente o que proporcionou o aumento da capacidade de produção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Taquara. Além do bairro Jardim Rotsen, os impactos positivos dessas intervenções operacionais são sentidos pelos cidadãos que vivem na Taquara, Imbariê, Barro Branco, Jardim Anhangá, Nova Campinas, Vinte e Dois de Abril e parte de Vila Ema.

Para solicitar a instalação do hidrômetro, basta o cliente entrar em contato com a empresa, que está disponível pelo 0800 195 0 195, número que funciona por ligação e WhatsApp, além do atendimento online pelo site www.aguasdorio.com.br.